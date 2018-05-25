Фотовыставка этнокультурной направленности будет организована на фестивале «ДаншиноFest» Культура

Пенза, 25 мая 2018. PenzaNews. Снимки этнокультурной направленности, авторами которых являются члены фотоклуба «Пенза» Сергей Борисов, Борис Косов, Елена Бубнова и Евгений Турков, будут показаны на выставке, организованной в рамках первого межрегионального историко-культурного фестиваля «ДаншиноFest» в Белинском районе в предстоящее воскресенье, 27 мая.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Кроме того, представитель Международной федерации фотографического искусства (FIAP) в России Сергей Майоров познакомит гостей со своими работами, посвященными Индонезии, которые были сделаны в ходе девятидневного тура в страну.

Также на фестивале будет обустроена тематическая фотозона, оформленная в деревенском стиле, где все желающие смогут сделать снимок на память, в том числе в национальном костюме.

По словам руководителя фотоклуба «Пенза» Сергея Борисова, на мероприятие приедут не только члены объединения, но и другие фотографы, которые постараются запечатлеть наиболее яркие моменты.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», программа первого межрегионального историко-культурного фестиваля «ДаншиноFest» рассчитана на целый день — мероприятие начнется в полдень и продлится до 22.00.

На празднике выступят творческие коллективы, в том числе хор имени Октября Гришина, ансамбли «Воронежские девчата», «Кабардинка» и «Поместье», профессиональные исторические реконструкторы студии сценического фехтования «Бранд» и члены «Союза засечного боя Пензенской области». Гостей ждут мордовские национальные кулачные бои, показ народных костюмов, «Хоровод единства» и салют.

Организаторами «ДаншиноFest» являются адвокатское бюро «Пиксин и партнеры» (Москва), фонд развития пензенского русского народного хора имени О.В. Гришина «Милая роща», телерадиокомпания «Экспресс» и АНО «Центр социальных и управленческих проектов «Инициатива».

Информационную поддержку фестивалю оказывают ТРК «Экспресс» и ИА «PenzaNews».