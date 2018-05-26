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Марину Девятову и Глеба Матвейчука ждут в числе почетных гостей в «Тарханах» 7 июля

09:31 | 26.05.2018 | Культура

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Пенза, 26 мая 2018. PenzaNews. Известная российская певица Марина Девятова и актер, певец и композитор Глеб Матвейчук, как ожидается, примут участие в 47-м всероссийском лермонтовском празднике, который пройдет в музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области 7 июля.

Марину Девятову и Глеба Матвейчука ждут в числе почетных гостей в «Тарханах» 7 июля

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Гостями праздника также обещают быть актер, режиссер, автор-исполнитель и телеведущий Сергей Маховиков, поэт Константин Фролов, поэт и переводчик Адам Ахматукаев.

Ведущим в этот день будет заслуженный артист России, художественный руководитель пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского Сергей Казаков.

Девизом праздника станут слова Михаила Лермонтова: «Отчизна там, где любят нас, где верят нам». По традиции торжество начнется с возложения цветов на могилу поэта, затем состоится творческая встреча с писателями и артистами в Зеленом театре и вручение лермонтовской премии.

С 10.00 до 16.00 у памятника Михаилу Лермонтову на усадьбе будут читать стихи, на подъездной площадке выступит фольклорный коллектив «Миряне», а у мельницы — «Тамбовчанка».

У дома ключника состоятся мастер-классы тарханских ремесел, а на веранде барского дома гостей праздника научат рисовать акварелью.

В 10.00 у дальнего сада выступит московский ансамбль волынщиков.

После творческой встречи в Зеленом театре пройдет концерт оркестра под управлением Семена Гольцмана, сообщается на сайте учреждения культуры.

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