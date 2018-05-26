В пензенских «Тарханах» реконструируют народные гуляния на Троицу Культура

Пенза, 26 мая 2018. PenzaNews. Традиционные народные гуляния на православный праздник Троица будут реконструированы в государственном лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области в воскресенье, 27 мая.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Сотрудники учреждения культуры реконструировали почти все народные праздники и проводят их в старинных традициях.

Гостей «Тархан» ждут хороводы вокруг березы, приготовление яичницы на костре, игры и обряды лермонтовского времени, конкурсы и развлечения, сообщается на сайте музея-заповедника.

Православный праздник Троица отмечается на 50-й день после Пасхи. Обычно он приходился на май или июнь.

В этот день в дома приносили ветки березы, цветы и другие растения, украшали ими в первую очередь угол с иконами, а также развешивали по стенам. Пол покрывали травой и цветами. На Троицу было принято водить хороводы в рощах и лугах.