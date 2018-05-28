Пензенский «Аленький цветочек» покажут на фестивале «Чудесное яблоко» в Костроме Культура

Пенза, 28 мая 2018. PenzaNews. Актеры пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского представят музыкальный спектакль «Аленький цветочек» на первом межрегиональном театральном фестивале для детей и молодежи «Чудесное яблоко» в Костроме.

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Постановка завершит фестивальную программу. Она будет показана дважды в предстоящий вторник, 29 мая, на сцене костромского государственного драматического театра имени А.Н. Островского.

Мероприятие посвящено памяти художника, писателя, скульптора и организатора детского театра Ефима Честнякова, а свое название фестиваль получил в честь одной из самых известных его сказок.

Как сообщается на сайте пензенского драмтеатра, до конца сезона актеры также побывают на фестивале «Театральное Прихоперье», где покажут «Путь левой руки», а осенью отправятся на форум «У Золотых ворот» со спектаклем «Кабала святош» и на «Месяц в деревне» с постановкой «В зале есть врач?»