В Пензенской области впервые прошел историко-культурный фестиваль «ДаншиноFest» Культура

Пенза, 28 мая 2018. PenzaNews. Первый межрегиональный историко-культурный фестиваль «ДаншиноFest» с размахом прошел в день Святой Троицы в селе Даньшино Белинского района Пензенской области, которое является местом компактного проживания мордвы.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В числе почетных гостей мероприятие посетил заместитель председателя правительства региона Олег Ягов, который поблагодарил организаторов и предложил, чтобы в следующем году событие получило статус всероссийского.

В свою очередь глава администрации Белинского района Николай Дружинин отметил, что на «ДаншиноFest» приехало большое количество гостей.

«Мы надеемся, что фестиваль будет хорошей традицией», — добавил он.

Также к собравшимся обратился уроженец села, управляющий партнер московского адвокатского бюро «Пиксин и партнеры» Николай Пиксин, который является одним из инициаторов мероприятия.

«Даньшино, как показывают архивные материалы, появилось еще в XVII веке и являлось тогда центром мордовских поселений. [...] Сегодня Даньшино становится культурным центром не только на районном уровне», — подчеркнул он.

В рамках концертной программы фестиваля на сцене выступили представители разных культур, при этом центральное место занимала мордовская. Помимо самобытных творческих коллективов из Пензенской области, зрители увидели ансамбли «Воронежские девчата», «Кабардинка» и артистов из Мордовии.

С большим интересом гости наблюдали за показательным поединком на мечах в исполнении профессиональных реконструкторов студии сценического фехтования «Бранд», а также за кулачным боем, который продемонстрировали члены «Союза засечного боя Пензенской области».

Все желающие также могли приобрести сувениры на память на «Улице мастеров», где была организована продажа изделий народных промыслов, и полюбоваться фотовыставкой «Перекресток культур».

Кроме того, большой популярностью пользовался лучно-арбалетный тир.

Гостям фестиваля было предложено попробовать традиционные блюда мордовской, европейской и русской кухни, приготовленные как местными мастерами, так и представителями предприятий питания — «Devonshire Pub» и пекарни «Мельница».

Как сообщил ИА «PenzaNews» директор АНО «Центр социальных и управленческих проектов «Инициатива», доцент кафедры «Государственное управление и социология региона» Пензенского государственного университета Александр Осташков, выступивший одним из организаторов мероприятия, в перспективе планируется развивать географию участников фестиваля.

«Если стратегически смотреть, как мне кажется, в идеале нужно войти в календарь финно-угорских праздников и фестивалей. Их достаточно много проводится, но лучше не конкурировать, а выстраивать единую политику на межрегиональном уровне. И внутри региона тоже нужно больше объединять разные народы и культуры», — пояснил собеседник агентства.

Александр Осташков добавил, что идея кооперации и содружества являлась для организаторов одной из определяющих. По его словам, укреплять дружбу народов планируется и впредь.

Организаторами «ДаншиноFest» выступили адвокатское бюро «Пиксин и партнеры» (Москва), фонд развития пензенского русского народного хора имени О.В. Гришина «Милая роща», телерадиокомпания «Экспресс» и АНО «Центр социальных и управленческих проектов «Инициатива».

Информационную поддержку фестивалю оказали ТРК «Экспресс» и ИА «PenzaNews».