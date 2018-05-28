Иван Белозерцев и Валерий Фокин обсудили вопросы развития театрального искусства Культура

Пенза, 28 мая 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев и художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин обсудили вопросы развития театрального искусства в Пензенской области.

Фото: Pnzreg.ru

«Для нас большая честь, что Вы работаете в нашем регионе», — отметил Иван Белозерцев, приветствуя гостя, под чьим руководством в Пензе с 25 по 30 мая проходит театральная лаборатория, в работе которой принимают участие восемь режиссеров из России и ближнего зарубежья.

По словам Валерия Фокина, в Пензе царит особая творческая атмосфера и ощущается поддержка дома-музея Всеволода Мейерхольда.

Как сообщает пресс-служба облправительства, Иван Белозерцев и Валерий Фокин обсудили проведение Года театра в России и договорились об организации в Пензенской области ряда гастрольных спектаклей прославленного Александринского театра.