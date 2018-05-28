EN
23:48:02 Понедельник, 28 мая
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Иван Белозерцев и Валерий Фокин обсудили вопросы развития театрального искусства

18:15 | 28.05.2018 | Культура

Печать

Пенза, 28 мая 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев и художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин обсудили вопросы развития театрального искусства в Пензенской области.

Иван Белозерцев и Валерий Фокин обсудили вопросы развития театрального искусства

Фото: Pnzreg.ru

«Для нас большая честь, что Вы работаете в нашем регионе», — отметил Иван Белозерцев, приветствуя гостя, под чьим руководством в Пензе с 25 по 30 мая проходит театральная лаборатория, в работе которой принимают участие восемь режиссеров из России и ближнего зарубежья.

По словам Валерия Фокина, в Пензе царит особая творческая атмосфера и ощущается поддержка дома-музея Всеволода Мейерхольда.

Как сообщает пресс-служба облправительства, Иван Белозерцев и Валерий Фокин обсудили проведение Года театра в России и договорились об организации в Пензенской области ряда гастрольных спектаклей прославленного Александринского театра.

Загрузка...
Читайте также
Мэр Пензы показал коллегам из Сыктывкара набережную, собор и Юбилейную площадь Опыт 2010 года должен предостеречь нефтяные компании от спекуляций на рынке — Кузнецова
Темпы роста розничных цен на бензин не обязательно догонят оптовые — Оксана Кузнецова Под Пензой лось погиб в ДТП с участием двух машин и автобуса
Рекорд с гигантским мячом в Пензе может сорваться В Пензе пресекли попытку перебросить в колонию телефоны и таблетки
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама