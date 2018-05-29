В Пензе на здании госархива откроют мемориальную доску Вячеславу Годину Культура

Пенза, 29 мая 2018. PenzaNews. Церемония открытия мемориальной доски-горельефа историку-краеведу, архивисту, заслуженному работнику культуры РСФСР Вячеславу Годину, который с 1969 по 1991 годы возглавлял государственный архив Пензенской области, состоится во вторник, 5 июня.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она будет размещена на левом углу фасада здания областного государственного архива.

Доска выполнена в бронзовом цвете. Она содержит горельефное изображение Вячеслава Година, текстовые составляющие и иные композиционные творческие задумки автора — скульптора, заслуженного художника России Валерия Кузнецова.

Церемония открытия состоится в 9.30 как одно из мероприятий в рамках празднования 100-летия государственной архивной службы России.

Годин Вячеслав Степанович родился в селе Калинино в 1931 году.

Окончил среднюю школу №1 в Пензе, затем — историко-филологический факультет Пензенского государственного педагогического института имени В.Г. Белинского.

После окончания вуза в течение трех лет работал учителем истории в средней школе села Анненково Кузнецкого района Пензенской области.

Затем стал методистом в областной детской экскурсионно-туристской станции.

С 20 февраля 1958 года работал научным сотрудником отдела ведомственных архивов, после этого — начальником отдела ведомственных архивов государственного архива Пензенской области.

С 1 апреля 1969 года по 15 декабря 1991 года занимал должность директора государственного архива Пензенской области.

С 15 декабря 1991 года по 15 января 2001 года после выхода на пенсию был старшим научным сотрудником отдела научно-справочного аппарата госархива Пензенской области.

В общей сложности проработал в государственном архиве 43 года, из них более 22 лет в должности директора.

Скончался в Пензе в 2004 году.

