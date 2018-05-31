Пензенская актриса Альбина Смелова стала заслуженной артисткой России Культура

Пенза, 31 мая 2018. PenzaNews. Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присвоено актрисе пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского Альбине Смеловой. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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Согласно тексту документа, этого звания удостоен еще 21 человек.

Смелова Альбина Владимировна родилась в Куйбышеве 8 мая 1968 года.

Занималась в балетной школе.

В 1987 году окончила горьковское театральное училище, работала в Смоленском областном драматическом театре.

С 1990 служит в пензенском областном драматическом театре.

На несколько лет основными ролями Альбины Смеловой стали молодые лирические и характерные героини, а также роли-травести в детских и молодежных спектаклях. Вместе с тем внутренние данные актрисы выходят далеко за рамки узкого амплуа. За последнее десятилетие ей удалось создать на сцене разнохарактерные образы: Беатриче («Слуга двух господ»), миссис Бейкер («Эти свободные бабочки»), Анна Андреевна («Ревизор»), Цейтл («Поминальная молитва»), Евпраксеюшка («Господа Головлевы»), Элеонора («Месье Амилькар»).