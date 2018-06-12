«Литературный привал» в центре Пензы за день посетили 1,5 тыс. человек Культура

Пенза, 12 июня 2018. PenzaNews. Около 1,5 тыс. человек за день посетили читальные площадки и фотозоны «Литературного привала», который начал работать в центре Пензы в День России и День города, 12 июня.

Фото: Penzacitylib.ru

Обновленная экспозиция разместилась в сквере имени Дениса Давыдова.

В первый день нового сезона на площадке была презентована арт-галерея «Классики в современности» — нового проекта, посвященного знаменитым писателям, чьи имена связаны с Пензенской областью.

Пять двумерных фигур изобразили в полный рост в современных образах. Любой желающий смог сфотографироваться с изображениями Михаила Лермонтова, Александра Радищева, Виссариона Белинского, Александра Куприна и Василия Ключевского, познакомиться с их биографией и узнать, как они связаны с регионом.

Также были предусмотрены фотозоны — литературная веранда и библиотека на траве.

Планируется, что «Литературный привал» будет работать в сквере по воскресеньям с полудня до вечера все лето при хорошей погоде, сообщается на сайте централизованной библиотечной системы Пензы.