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День России в Пензе завершился выступлением «Хора Турецкого» и фейерверком

22:54 | 12.06.2018 | Культура

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Пенза, 12 июня 2018. PenzaNews. Концерт «Праздник песни» арт-группы «Хор Турецкого» на Юбилейной площади и последовавший за ним праздничный фейерверк завершили череду мероприятий в День России и день 355-летия Пензы.

День России в Пензе завершился выступлением «Хора Турецкого» и фейерверком

Фото: Penza-gorod.ru

На площади собралось несколько тысяч человек. Небольшая часть зрителей разместилась в партере на огороженной площадке у сцены, а остальные остались снаружи, заняв даже ступени у киноконцертного зала «Пенза», откуда было лучше видно сцену.

Артисты исполнили композиции как а капелла, так и в сопровождении живой музыки. Они продемонстрировали богатый репертуар, не ограниченный каким-либо одним жанром. Так, в частности, зрители услышали песни «Звезда по имени Солнце» и «Смуглянка».

После завершения мероприятия жители смогли добраться домой на общественном транспорте.

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