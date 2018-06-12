День России в Пензе завершился выступлением «Хора Турецкого» и фейерверком Культура

Пенза, 12 июня 2018. PenzaNews. Концерт «Праздник песни» арт-группы «Хор Турецкого» на Юбилейной площади и последовавший за ним праздничный фейерверк завершили череду мероприятий в День России и день 355-летия Пензы.

Фото: Penza-gorod.ru

На площади собралось несколько тысяч человек. Небольшая часть зрителей разместилась в партере на огороженной площадке у сцены, а остальные остались снаружи, заняв даже ступени у киноконцертного зала «Пенза», откуда было лучше видно сцену.

Артисты исполнили композиции как а капелла, так и в сопровождении живой музыки. Они продемонстрировали богатый репертуар, не ограниченный каким-либо одним жанром. Так, в частности, зрители услышали песни «Звезда по имени Солнце» и «Смуглянка».

После завершения мероприятия жители смогли добраться домой на общественном транспорте.