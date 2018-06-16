Музей гимназии №1 Пензы признан лучшим в конкурсе «Герои Отечества» Культура

Пенза, 16 июня 2018. PenzaNews. Музей классической гимназии №1 имени В.Г. Белинского Пензы признан лучшим на региональном этапе конкурса «Герои Отечества» в номинации «Лучший музей, посвященный увековечению памяти защитника Отечества и совершенных им подвигов».

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Экспозиция «Ими гордится Россия, ими гордится гимназия» развернута на шести площадках комплекса «Школа-музей» общей площадью 30 кв. метров. В ней отражены судьбы выдающихся выпускников – участников войн с XIX века.

Особое внимание уделяется увековечиванию памяти Романа Берсенева, посмертно удостоенного звания Героя России в 1998 году. В отдельном разделе представлены его личные вещи, письма и документы. Роману Берсеневу посвящена фотовыставка и памятная доска в классе, где он учился, мемориальная доска на фасаде здания гимназии.

Заявка гимназии будет направлена на окружную комиссию конкурса.

Второе место занял музей школы имени И.И. Пушанина села Пушанино Белинского района. Центральную часть его экспозиции занимают материалы, рассказывающие о подвиге Героя Советского Союза Ивана Пушанина.

Третье место разделили музеи школы №12 Пензы имени В.В. Тарасова и школы поселка Мичуринского Пензенского района, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.