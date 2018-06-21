В Пензе 28 июня пройдет библиотечный форум «Десятилетие детства: растим читателя» Культура

Пенза, 21 июня 2018. PenzaNews. Областной форум муниципальных библиотек «Десятилетие детства: растим читателя» состоится в библиотеке для детей и юношества в Пензе в четверг, 28 июня.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что в работе мероприятия примут участие главный редактор журнала «Школьная библиотека: сегодня и завтра», член постоянного комитета секции школьных библиотек Российской библиотечной ассоциации Татьяна Дрыжова, а также представители кафедры «Литература и методика преподавания литературы» Пензенского государственного университета — профессор Галина Пранцова и доцент Анна Тимакова.

Запланированы пленарное и секционные заседания, главной темой которых станут перспективы развития детского и подросткового чтения в регионе.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в администрации пензенской областной библиотеки для детей и юношества, главным итогом мероприятия должно стать определение стратегических направлений работы в данном направлении и координация деятельности учреждений.