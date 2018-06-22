В Пензе прокурор требует обязать «РЖД» устранить нарушения в ДК имени Дзержинского Культура

Пенза, 22 июня 2018. PenzaNews. Пензенский транспортный прокурор обратился в суд с иском о возложении на ОАО «РЖД» обязанности по устранению нарушений в сфере пожарной безопасности, допущенных при эксплуатации дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры, в ходе ранее проведенной проверки было установлено, что в зрительном зале при отделке стен был использован материал с высокой пожарной опасностью.

«Не обеспечена обработка огнезащитными составами деревянных конструкций сценической коробки, горючих декораций, оформления, драпировки в зрительном и экспозиционном залах, а также в фойе. Кроме того, выявлен факт отсутствия эвакуационного освещения в коридорах и на лестничных клетках ДК», — пояснили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что в помещениях дворца спорта работают шесть арендаторов, а также около 100 детей посещают кружки и секции.

«В целях устранения выявленных нарушений федерального законодательства и защиты интересов граждан, посещающих дворец культуры, руководству дирекции социальной сферы ОАО «РЖД» транспортным прокурором было внесено представление, однако действенных мер не принято. В связи с этим пензенский транспортный прокурор обратился в Железнодорожный районный суд Пензы», — добавили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что руководитель дворца культуры привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» в виде штрафа в 6 тыс. рублей.