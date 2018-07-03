Тамалинский музей маршала Крылова обновят на средства гранта Культура

Пенза, 3 июля 2018. PenzaNews. Руководитель тамалинского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Нинель Прокофьева, занявшая второе место в конкурсе «Живу. Люблю. Горжусь», получила грант в сумме 100 тыс. рублей на обновление историко-краеведческого музея дважды Героя Советского Союза, маршала Николая Крылова в селе Вишневом в Пензенской области.

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Она отметила, что победа, ставшая возможной благодаря работе единомышленников, позволит воплотить их давнюю мечту о возрождении музея.

«Я благодарна разработчикам конкурса за возможность поддержки наших местных инициатив», — добавила Нинель Прокофьева.

На средства гранта запланировано обновить материально-техническую базу тамалинского учреждения культуры, подготовить новые выставочные стенды и экспозицию музея, сообщает пресс-служба реготделения «Молодой Гвардии Единой России».

Историко-краеведческий музей имени Николая Крылова основан в 1985 году в селе Вишневом Тамалинского района Пензенской области, прежде называвшемся Голяевка, где родился будущий военачальник.

Первый зал посвящен жизненному и боевому пути маршала Советского Союза, во втором собраны материалы о четырех поколениях воинов – уроженцев села, в третьем частично воссоздана крестьянская изба.