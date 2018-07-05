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Пензенский краеведческий музей подготовит выставку из экспонатов московского музея

16:22 | 05.07.2018 | Культура

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Пенза, 5 июля 2018. PenzaNews. Пензенский государственный краеведческий музей получил материалы из фондов центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 годов для организации мультимедийной выставки «Курская дуга», которая, как ожидается, начнет свою работу в 20-х числах июля в рамках федерального проекта «Территория Победы».

Пензенский краеведческий музей подготовит выставку из экспонатов московского музея

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Временная экспозиция будет посвящена основным событиям Курской битвы, ее итогам и главным действующим лицам.

Предполагается, что посетители смогут увидеть 90 фотографий, часть из которых сделана на полях сражений. Также будут представлены копии исторических документов — наградных листов отличившихся советских солдат, агитационных листовок, фрагментов газет и карт местности.

Кроме этого, в экспозицию войдут рисунки фронтовой художницы Софьи Урановой.

Как сообщается на сайте столичного музея, выставка в Пензе будет работать до 10 августа.

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