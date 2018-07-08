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В Пензе поженились актеры Яна Дубровина и Никита Кузин

09:20 | 08.07.2018 | Культура

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Пенза, 8 июля 2018. PenzaNews. Актеры пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского Яна Дубровина и Никита Кузин поженились.

В Пензе поженились актеры Яна Дубровина и Никита Кузин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте учреждения культуры, они вступили в брак в минувшую пятницу, 6 июля, а на следующий день — после завершения сезона — состоялись официальная регистрация и свадебное торжество.

Яна Дубровина является уроженкой Пензы, в 2012–2016 годах училась в театральном институте Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова в мастерской заслуженного артиста России Игоря Баголея. Поступила на службу в пензенский драмтеатр в августе 2016 года.

Тогда же труппу пополнил уроженец Саратова Никита Кузин, который в те же годы учился в том же институте и той же мастерской.

На сегодняшний день Яна Дубровина занята в 12 спектаклях, ее супруг — в 11-ти, при этом в восьми они играют на сцене вместе, а в «Щелкунчике» даже изображают семейную пару.

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