Пензенская библиотека получила репринт редкой книги о героях Русско-турецкой войны Культура

Пенза, 9 июля 2018. PenzaNews. Директор государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев передал в дар пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова репринт книги Василия Турбы «Герои и деятели Русско-турецкой войны 1877–1878 годов».

Фото: Liblermont.ru

Книга вышла в 1878 году тиражом 100 экземпляров. Она была призвана запечатлеть в памяти потомков подвиги и славу русских офицеров.

Сборник включает 19 очерков, содержащих краткие биографии Михаила Скобелева, Михаила Драгомирова, Эдуарда Тотлебена и других героев. В издании даны описания осады Плевны, битвы при Ловче, Баязетского сидения, обороны Шипки, взятия Карса и разгрома турецких бронированных кораблей.

Очерки открываются портретами, выполненными известными художниками и граверами.

Книга пополнит редкий фонд библиотеки, сообщается на сайте учреждения культуры.