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На обустройство территории музея Радищева под Кузнецком выделят 10 млн. рублей

14:32 | 14.07.2018 | Культура

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Кузнецк, 14 июля 2018. PenzaNews. 10 млн. рублей планируется выделить на обустройство территории музея-усадьбы Александра Радищева в Кузнецком районе Пензенской области. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев, посещая «Тихвинскую ярмарку», которая начала работу утром в субботу, 14 июля.

На обустройство территории музея Радищева под Кузнецком выделят 10 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам главы регионы, он намерен вынести вопрос о выделении денег на ближайшую сессию Законодательного собрания Пензенской области, которая запланирована на 31 августа.

В ходе визита в Кузнецкий район Иван Белозерцев осмотрел интерьеры храма Преображения Господня, отметив восстановленные исторические фрески XVIII века, размещенные в семи ярусах церковного здания.

Кроме того, он обратил внимание на плиты чугунного литья, изготовленные более 250 лет назад.

Открывая ярмарку, губернатор поблагодарил организаторов, участников и представителей общественных объединений за сохранение многовековой традиции, после чего посетил торговые ряды, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Тихвинская ярмарка» проводится на территории музея-усадьбы Александра Радищева в Пензенской области с начала 2000 годов, когда была возрождена традиция устраивать народные гуляния.

Участниками ярмарки являются сельхозпроизводители и народные умельцы, которые представляют продукцию с личных подворий и изделия декоративно-прикладного искусства.

Изначально «Тихвинская ярмарка» была учреждена в XVIII веке женой брата Александра Радищева Варварой в честь памяти иконы Тихвинской Божьей матери — покровительницы рода Радищевых.

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