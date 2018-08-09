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Мэр Пензы призвал ускорить ремонт помещений ДШИ «Квинта»

09:40 | 09.08.2018 | Культура

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Пенза, 9 августа 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал ускорить темпы ремонта помещений детской школы искусств «Квинта» в здании на улице Терновского.

Мэр Пензы призвал ускорить ремонт помещений ДШИ «Квинта»

Фото: Penza-gorod.ru

«Времени остается не так много. 1 сентября школа должна принять учеников», — поставил он задачу перед директором ДШИ «Квинта» Мариной Сафроновой в ходе визита в учреждение в минувшую среду, 8 августа.

В свою очередь руководитель школы проинформировала мэра о том, что была оформлена необходимая документация и теперь ведется перепланировка помещений, а также реконструкция системы отопления и вводно-распределительного устройства.

Осмотрев прилегающую территорию, глава городской администрации поручил сотрудникам отдела муниципального земельного контроля выяснить, кому принадлежат бетонные блоки, складированные возле образовательной организации.

«Стройматериалам здесь не место. Прилегающую территорию желательно огородить и благоустроить — разбить здесь клумбы и посадить деревья», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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