Пензенский драмтеатр откроет продажу билетов на спектакли нового сезона 16 августа Культура

Пенза, 14 августа 2018. PenzaNews. Продажа билетов на спектакли 226-го сезона будет открыта в кассах пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского и через интернет в предстоящий четверг, 16 августа.

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Как сообщается на сайте учреждения культуры, на открытии сезона 7 сентября будет показана премьера комедии в двух частях «Мое загляденье».

Цена билетов на постановку по одноименной пьесе советского драматурга Алексея Арбузова варьируется от 300 до 600 рублей.

Новый спектакль покажут также 8, 20 и 27 сентября.

Кроме того, в репертуар театра на стартовый месяц сезона включены спектакли «Любовь до потери памяти», «Клинический случай», «Люкс № 13», «Золото. Любовь. Революция», «Бесприданница», «Как боги», «Кабала святош», «В зале есть врач?», «Наедине со всеми», «Мужчина к празднику», «Сублимация любви», «Примадонны», «Куклы», «Остров сокровищ», «Визит алой дамы», «Рукавичка» и «Самая добрая сказка».