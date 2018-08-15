Вере Фейгиной исполнилось 50 лет Культура

Пенза, 15 августа 2018. PenzaNews. Начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина отмечает 50-летие в среду, 15 августа.

Фото: Penza-gorod.ru

Мэр Виктор Кувайцев поздравил ее с юбилеем от имени жителей города и коллектива городской администрации, пожелав ей здоровья, мира, счастья и добра.

«Вы человек талантливый, много сделавший для людей, для гражданского общества, а также грамотный организатор и руководитель, сумевший создать ответственный коллектив», — сказал он.

Виктор Кувайцев добавил, что Вера Фейгина приложила много усилий для развития культуры и системы дополнительного образования города, отметив, что каждый третий школьник в Пензе занимается творчеством.

Биография

Фейгина Вера Александровна

«Вы открываете одаренных детей, помогаете и поддерживаете их на протяжении творческого пути. Кроме того, вам удается вносить значительный вклад в сохранение и приумножение культурного наследия Сурского края, в воспитание у молодежи любви и уважения к богатствам родной культуры», — сказал глава городской администрации.

Он выразил уверенность в том, что творческий потенциал, широкий кругозор, авторитет и неординарное мышление позволят главе управления культуры и в дальнейшем решать поставленные задачи, направленные на формирование позитивного имиджа Пензы, духовно-нравственных ориентиров общества, поддержку и развитие юных дарований и состоявшихся артистов.

Виктор Кувайцев вручил Вере Фейгиной цветы и памятный подарок, сообщает пресс-служба мэрии.