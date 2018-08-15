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В библиотеках Пензы провели мероприятия, посвященные творчеству Успенского

20:00 | 15.08.2018 | Культура

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Пенза, 15 августа 2018. PenzaNews. Книжные выставки, викторины, литературные интерактивные программы и инсценировки, посвященные творчеству писателя Эдуарда Успенского, который скончался накануне в возрасте 80 лет, прошли в библиотеках Пензы в среду, 15 августа.

В библиотеках Пензы провели мероприятия, посвященные творчеству Успенского

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Так, в городской детской библиотеке №9 посетители приняли участие в конкурсе «Загадки с книжных страничек» и викторине «Письма из Простоквашино», а также собрали пазлы с изображением героев книг Эдуарда Успенского.

Вниманию юных читателей в учреждениях культуры были представлены подборки книг автора — «Деревня Чебурашей», «Дядя Федор, пес и кот», «Если был бы я девчонкой», «Крокодил Гена и его друзья» и другие, сообщается на сайте централизованной библиотечной системы города.

Эдуард Успенский был одним из самых известных современных детских писателей России. На его книгах выросло не одно поколение детей. По многим его произведениям были сняты мультфильмы.

Прощание с Эдуардом Успенским состоится в Центральном доме литераторов в субботу, 18 августа. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище.

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