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В Пензе более 800 человек посетили «Литературный привал» в последний день сезона

10:14 | 27.08.2018 | Культура

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Пенза, 27 августа 2018. PenzaNews. Более 800 человек приняли участие в мероприятиях, состоявшихся в сквере имени Дениса Давыдова в Пензе 26 августа — в последний день четвертого сезона культурно-просветительского проекта «Литературный привал». Об этом сообщается на сайте централизованной городской библиотечной системы города.

В Пензе более 800 человек посетили «Литературный привал» в последний день сезона. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Для жителей и гостей города были организованы читальные залы под открытым небом и фотозоны.

В преддверии нового учебного года юным читателям было предложено выполнить задания, связанные с литературными произведениями.

Большим спросом пользовалась краеведческая литература. Библиотекарь Елена Красильникова за день провела больше десятка виртуальных экскурсий по Пензе с помощью новейших изданий по истории.

Также интерес вызвала площадка с мастер-классами, на которой некоторые участники задерживались на несколько часов.

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