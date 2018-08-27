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«Русская литература в зеркале Нобелевской премии» появилась в областной библиотеке

12:17 | 27.08.2018 | Культура

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Пенза, 27 августа 2018. PenzaNews. Книга доктора филологических наук Татьяны Марченко «Русская литература в зеркале Нобелевской премии» поступила в пензенскую областную библиотеку имени М.Ю. Лермонтова.

«Русская литература в зеркале Нобелевской премии» появилась в областной библиотеке

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте учреждения культуры, издание рассказывает о русских писателях, лауреатах Нобелевской премии и о тех, кто был на нее номинирован. Оно охватывает период 1901–1966 годов.

В основе книги находятся материалы архива Шведской академии, среди которых — письма-номинации, экспертные обзоры и финальные протоколы заседаний Нобелевского комитета.

Ее читатели получат ответ на вопрос, почему Нобелевская премия не была присуждена Льву Толстому, Дмитрию Мережковскому, Максиму Горькому и Марку Алданову, а также узнают все обстоятельства получения знаменитой награды Иваном Буниным, Борисом Пастернаком и Михаилом Шолоховым.

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