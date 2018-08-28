В Пензе 1 сентября пройдет фестиваль детского кино «Солнечный круг» Культура

Пенза, 28 августа 2018. PenzaNews. Третий открытый фестиваль детского кино «Солнечный круг» пройдет в киноконцертном зале «Пенза» в День знаний, 1 сентября.

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Как сообщает пресс-служба областного правительства, в этом году в программу мероприятия впервые включен показ мультипликационных фильмов, что стало возможным благодаря сотрудничеству с проектом Кинодетство.рф.

Киновед Александра Иванова представит зрителям два мультипликационных альманаха. После сеанса детям будет предложено заполнить анкеты и оценить увиденное.

Кроме того, в рамках мероприятия будут показаны работы пензенских учащихся — призеров областного фестиваля «Дорога в мир кино и телевидения» и воспитанников зареченской анимационной студии «Фантазеры».

Помимо этого, запланирована насыщенная развлекательная программа с участием эстрадно-джазового ансамбля «Экспресс-бэнд».

Впервые фестиваль детского кино состоялся в Пензе в сентябре 2016 года. Почетным гостем мероприятия стала кинорежиссер Наталья Бондарчук, которая представила фильм «Тайна Снежной королевы».

В 2017 году основной показ открылся фильмом «Жили-были мы» режиссера Анны Чернаковой.