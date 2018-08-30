В пензенских «Тарханах» благодарны судьбе за дружбу с Кобзоном Культура

Пенза, 30 августа 2018. PenzaNews. Коллектив расположенного в Пензенской области государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» во главе с лауреатом госпремии РФ Тамарой Мельниковой благодарен судьбе за дружбу с Иосифом Кобзоном, который неоднократно становился почетным гостем всероссийского праздника поэзии.

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«Прошло чуть больше двух месяцев со дня смерти большого друга «Тархан» Андрея Дмитриевича Дементьева… И новая потеря: не стало Иосифа Давыдовича Кобзона… Мы скорбим вместе с его родными и близкими, скорбим со всей страной и вспоминаем те удивительные дни и минуты, когда он был в «Тарханах». Читаем его теплые слова в книгах отзывов и все больше осознаем, что нам очень повезло: судьба подарила нам дружбу с таким великим человеком», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте учреждения культуры в день кончины артиста, ушедшего из жизни на 81-м году жизни.

В нем отмечается, что Иосиф Кобзон с особым трепетом относился ко всему происходящему музее, не раз помогал решать жизненно важные вопросы, поздравлял с юбилеями и праздниками, извинялся, если не мог по какой-то причине приехать на то или иное мероприятие.

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«Его безукоризненный авторитет, уверенный сильный голос, вобравший в себя все оттенки человеческих чувств, личная, глубоко осознанная ответственность наставляла нас, вселяла веру в наши силы и надежды на то, что мы многое сможем», — добавляется в тексте.

В нем также напоминается, что год назад артист стал лауреатом премии имени М.Ю. Лермонтова за многолетнюю деятельность, направленную на решение задач патриотического воспитания, за популяризацию не только жизни и творчества любимого им поэта, но и его высокой гражданской позиции.

«Благодарим судьбу за то, что Иосиф Давыдович был рядом с нами. Всегда с добрым и открытым сердцем, чистой душой и искренней поддержкой. Пусть земля ему будет пухом», — говорится в сообщении.