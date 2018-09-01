В Пензе в третий раз состоялся фестиваль детского кино «Солнечный круг» Культура

Пенза, 1 сентября 2018. PenzaNews. III открытый фестиваль детского кино «Солнечный круг» состоялся в киноконцертном зале «Пенза» в День знаний, который отмечается в субботу, 1 сентября.

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Для гостей фестиваля работали развлекательные площадки. В фойе ККЗ была развернута книжная выставка «Мир сказок», подготовленная пензенской областной библиотекой для детей и юношества и библиотекой имени М.Ю. Лермонтова. Кроме того, были организованы выставки рисунков и народно-прикладного творчества.

Гостей мероприятия встречал эстрадно-джазовый ансамбль «Экспресс-бэнд» под управлением Юрия Белоногова.

В ходе открытия участников и гостей «Солнечного круга» поприветствовала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова, которая отметила, что существует потребность в таких фестивалях.

«Они побуждают наших детей оторваться от компьютеров и смартфонов и прийти в кинотеатры, чтобы посмотреть современные российские фильмы и мультфильмы, которые воспитывают в них самые добрые качества. Эта традиция должна продолжаться», — сказала она.

Затем киновед и журналист Александра Иванова презентовала мультипликационные альманахи «КиноДетство. День медведя» и «Союзмультфильм представляет».

«Анимация — это первый вид искусства, с которым встречается ребенок в своей жизни. И мы стремимся пропагандировать такие мультфильмы, которые несут в себе добрые интонации. Юные зрители учатся на примере героев этих мультиков совершать хорошие поступки», — пояснила она.

В программе также были представлены работы призеров IX областного фестиваля «Дорога в мир кино и телевидения», студий «Кенгуру» и «Фантазеры», сообщается на сайте учреждения культуры «Пензаконцерт».