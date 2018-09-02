В Пензе 14 сентября откроют фотовыставку экспонатов кунсткамеры, привезенных Загоскиным Культура

Пенза, 2 сентября 2018. PenzaNews. Выставка фотографий различных артефактов, в 1846 году переданных в кунсткамеру Санкт-Петербурга морским офицером, исследователем Аляски, Алеутских островов и Северной Калифорнии Лаврентием Загоскиным, будет открыта в литературном музее Пензы в пятницу, 14 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Снимки стали одним из результатов работы исследовательской группы областного отделения Русского географического общества в рамках просветительского проекта «Возвращение к родным берегам», посвященного 210-летию со дня рождения пензенского путешественника.

Церемония открытия выставки состоится в 15.00.

Фотографии можно будет увидеть но ноября, сообщается в группе реготделения РГО в социальной сети «ВКонтакте».