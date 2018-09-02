EN
17:52:44 Воскресенье, 2 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе 14 сентября откроют фотовыставку экспонатов кунсткамеры, привезенных Загоскиным

14:41 | 02.09.2018 | Культура

Печать

Пенза, 2 сентября 2018. PenzaNews. Выставка фотографий различных артефактов, в 1846 году переданных в кунсткамеру Санкт-Петербурга морским офицером, исследователем Аляски, Алеутских островов и Северной Калифорнии Лаврентием Загоскиным, будет открыта в литературном музее Пензы в пятницу, 14 сентября.

В Пензе 14 сентября откроют фотовыставку экспонатов кунсткамеры, привезенных Загоскиным. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Снимки стали одним из результатов работы исследовательской группы областного отделения Русского географического общества в рамках просветительского проекта «Возвращение к родным берегам», посвященного 210-летию со дня рождения пензенского путешественника.

Церемония открытия выставки состоится в 15.00.

Фотографии можно будет увидеть но ноября, сообщается в группе реготделения РГО в социальной сети «ВКонтакте».

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области намечено развивать Золотаревское городище Детей из сгоревшего дома на улице Брестской в Пензе собрали в школу
Виктор Кувайцев остался доволен качеством плитки для площади Ленина в Пензе В Сердобске ссора двоих мужчин закончилась поножовщиной
В сквере рядом с пединститутом в Пензе подготовлены основания под тематические площадки Пензенский губернатор поздравил с праздником работников нефтегазовой отрасли
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама