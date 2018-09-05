Фестиваль «Часовые любви» состоится в Пензе с 20 по 22 сентября

В частности, в качестве мест его проведения заявлены областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова, дом молодежи и другие площадки. В рамках него запланированы творческие мастерские и встречи, конкурсные концерты, мастер-классы, выступления авторов и исполнителей.
Согласно положению мероприятия, для участия в фестивале необходимо подать предварительную заявку за неделю до его начала.
Будут определены победители в шести номинациях. В частности награды получат авторы стихов, музыки, сольные исполнители, дуэты и ансамбли, чтецы.
Дипломанты и лауреаты будут награждены дипломами и призами во время заключительного концерта 22 сентября.
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