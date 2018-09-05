EN
18:31:26 Среда, 5 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Фестиваль «Часовые любви» состоится в Пензе с 20 по 22 сентября

15:43 | 05.09.2018 | Культура

Печать

Пенза, 5 сентября 2018. PenzaNews. VII фестиваль поэзии и авторской песни «Часовые любви» состоится на нескольких площадках в Пензе с 20 по 22 сентября.

Фестиваль «Часовые любви» состоится в Пензе с 20 по 22 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В частности, в качестве мест его проведения заявлены областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова, дом молодежи и другие площадки. В рамках него запланированы творческие мастерские и встречи, конкурсные концерты, мастер-классы, выступления авторов и исполнителей.

Согласно положению мероприятия, для участия в фестивале необходимо подать предварительную заявку за неделю до его начала.

Будут определены победители в шести номинациях. В частности награды получат авторы стихов, музыки, сольные исполнители, дуэты и ансамбли, чтецы.

Дипломанты и лауреаты будут награждены дипломами и призами во время заключительного концерта 22 сентября.

Загрузка...
Читайте также
Пензенский губернатор предложил включить музей Кузнецка в туристические маршруты Пензенская делегация провела в Турции встречу с потенциальными партнерами
В поликлинике пензенской больницы имени Бурденко пройдет день открытых дверей Белгородская пара подозревается в сбыте наркотиков в Пензенской области
Иван Белозерцев предложил размещать в Пензенской области недорогие фонтаны Главе Пензы Николаю Тактарову исполнилось 67 лет
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама