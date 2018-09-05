Пензенский губернатор предложил включить музей Кузнецка в туристические маршруты Культура

Кузнецк, 5 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил включить кузнецкий музейно-выставочный центр в туристические маршруты после его посещения в рамках рабочего визита в районный центр в среду, 5 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

Он осмотрел экспозицию «Галерея искусств» и персональную выставку художницы Татьяны Махт.

«Мы увидели достойные творческие работы местных мастеров и иногородних авторов. Думаю, что справедливо будет открыть более широкий доступ к этим замечательным экспонатам. […] Надо включить музейно-выставочный центр в городе Кузнецке в региональные туристические маршруты, организовать экскурсионные поездки для отдыхающих в Пензенской области, например, из санатория «Надежда», который расположен рядом с культурным объектом, в Кузнецком районе», — пояснил глава региона.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, кузнецкий музейно-выставочный центр организован на базе исторического здания, где с 1954 года находился городской кинотеатр «Комсомолец».

В последние годы здание сдавалось в аренду индивидуальным предпринимателям. Затем там был организован музейно-выставочный комплекс. В здании стали проводить городские мероприятия, балы старшеклассников, квесты.

Непосредственно музейная деятельность началась 18 мая 2018 года с открытия новой экспозиции «Галерея искусств» и персональной выставки Татьяны Махт.