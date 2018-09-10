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В пензенской картинной галерее будет открыта выставка крымской художницы

09:16 | 10.09.2018 | Культура

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Пенза, 10 сентября 2018. PenzaNews. Персональная выставка живописи заслуженного художника Крыма, члена республиканского отделения «Союза художников России» Анастасии Калюжной будет открыта в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого в предстоящую среду, 12 сентября.

В пензенской картинной галерее будет открыта выставка крымской художницы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В экспозицию вошло 50 произведений, выполненных на холсте маслом. Размер работ достигает 2 метров 20 см.

Центральными являются полотна, посвященные культурному и историческому наследию восточного Крыма, в частности, «Керчь. Вид с горы Митридат», «На улице Митридатской» и «Строительство Крымского моста».

Также представлены картины о жизни и преемственности азовских рыбаков, истории казачества, образы современников, тематические портреты, сообщается на сайте учреждения культуры.

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