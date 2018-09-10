Кирпичная стена загородила усадьбу XIX века в Анненково Культура

Пенза, 10 сентября 2018. PenzaNews. Кирпичная стена и пристрой возведены в непосредственной близости от главного дома помещичьей усадьбы первой половины XIX века в селе Анненково Кузнецкого района Пензенской области.

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По данным участников проекта «По следам забытых усадеб», часть территории фактически стала использоваться в качестве склада — там можно наблюдать технику, доски и автомобильные шины.

Кроме того, если раньше усадьба была видна с дороги, по которой туристы, интересующиеся историей, следуют из Радищево до села Нижнее Аблязово, где расположен храм Рождества Христова 1724 года постройки, то теперь она оказалась примерно наполовину скрыта за кирпичной кладкой.

Главный дом помещичьей усадьбы в селе Анненково Кузнецкого района Пензенской области является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения. Он внесен в соответствующий реестр министерства культуры России под номером 581710891870005.

Решение о постановке объекта на охрану было принято исполнительным комитетом Пензенского областного совета народных депутатов 1 декабря 1988 года.