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В пензенской библиотеке открыта выставка к 100-летию комсомола

17:00 | 14.09.2018 | Культура

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Пенза, 14 сентября 2018. PenzaNews. Выставка «Это наша с тобою земля, это наша с тобой биография», посвященная 100-летию комсомола, открыта в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в пятницу, 14 сентября.

В пензенской библиотеке открыта выставка к 100-летию комсомола

Фото: Liblermont.ru

Экспозиция разбита на четыре раздела.

Первый посвящен уставу организации, материалам съездов, книгам, рассказывающим об истории создания ВЛКСМ.

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Во втором отражены значимые для союза молодежи и всей страны события — такие как работа на целине, строительство Байкало-Амурской магистрали. Также представлен блок изданий о комсомольцах — песен, стихов, романов и кинофильмов.

Третий раздел посвящен истории и развитию ВЛКСМ в Пензенской области. Интерес представляет издание «Комсомольское племя» Федора Дворянова и Семена Глебова, выпущенное к 40-летию организации.

Четвертый раздел посвящен деятельности ЛКСМ в школах, вузах, профтехучилищах, армии и других сферах жизни. Выставка иллюстрирована плакатами и фотографиями тех времен.

Сотрудники регионального центра президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина также подготовили презентацию электронных ресурсов, где кроме книг и документов представлены открытки о комсомоле и краеведческие издания, сообщается на сайте учреждения культуры.

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