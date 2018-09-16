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Сергей Жуков на «НТВ» анонсировал концерт в Пензе, который станет первым после болезни

11:30 | 16.09.2018 | Культура

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Пенза, 16 сентября 2018. PenzaNews. Солист музыкальной группы «Руки вверх» Сергей Жуков в эфире программы «Центральное телевидение» на канале «НТВ» анонсировал свой концерт в Пензе, который станет первым в гастрольном графике артиста после перенесенной болезни.

Сергей Жуков на «НТВ» анонсировал концерт в Пензе, который станет первым после болезни

Фото: Ntv.ru

«Я безумно счастлив, что, наконец-то, 20-го числа первый концерт после возвращения «Руки вверх» в Пензе. Жду всех», — сказал он.

Артист также впервые рассказал о своем недуге, который стал причиной отмены ряда концертов.

«Простая маленькая вещь привела к большой цепи ужасных событий», — отметил Сергей Жуков.

Он сообщил, что за кулисами ударился об одну из конструкций, что затем положило начало дальнейшим проблемам со здоровьем.

Как сообщается на официальном сайте группы «Руки вверх», ранее Сергей Жуков был вынужден впервые за более чем 20-летнюю историю коллектива отменить летнюю часть гастрольного тура, так как перенес несколько операций.

Новый график концертов был обнародован примерно две недели назад. Согласно представленной информации, первый концерт состоится в Пензе 20 сентября, спустя два дня музыкант выступит в Чебоксарах, а затем до конца месяца пройдут гастроли в Йошкар-Оле, Нижнем Новгороде, Тольятти и Ульяновске.

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