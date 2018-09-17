В Пензе будет открыта выставка батика Культура

Пенза, 17 сентября 2018. PenzaNews. Выпускница пензенского художественного училища имени К.А. Савицкого, член Союза художников России, заслуженный работник культуры РФ Татьяна Чагорова представит персональную выставку картин в технике батика в губернаторском доме в пятницу, 21 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Полотна художницы экспонировались не только в России — в Пензе, Москве, Самаре и Саранске, но и за рубежом — в Венгрии, Будапеште, Словакии и Индии.

Индийские и африканские мотивы являются излюбленными в творчестве Татьяны Чагоровой. Значительное внимание уделено русскому фольклору. Предметом изображения для художницы также стал быт и народный календарь.

Открытие выставки состоится в 15.00, сообщается на сайте пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого.