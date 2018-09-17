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В Пензе будет открыта выставка батика

08:28 | 17.09.2018 | Культура

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Пенза, 17 сентября 2018. PenzaNews. Выпускница пензенского художественного училища имени К.А. Савицкого, член Союза художников России, заслуженный работник культуры РФ Татьяна Чагорова представит персональную выставку картин в технике батика в губернаторском доме в пятницу, 21 сентября.

В Пензе будет открыта выставка батика. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Полотна художницы экспонировались не только в России — в Пензе, Москве, Самаре и Саранске, но и за рубежом — в Венгрии, Будапеште, Словакии и Индии.

Индийские и африканские мотивы являются излюбленными в творчестве Татьяны Чагоровой. Значительное внимание уделено русскому фольклору. Предметом изображения для художницы также стал быт и народный календарь.

Открытие выставки состоится в 15.00, сообщается на сайте пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого.

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