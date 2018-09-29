Пензенская команда награждена поездкой в Карелию по итогам конкурса «Зеленый маршрут» Культура

Пенза, 29 сентября 2018. PenzaNews. Команда «ЭкоПенза», занявшая третье место по итогам всероссийского конкурса «Зеленый маршрут», награждена сертификатом на поездку в Карелию, который министр культуры РФ Владимир Мединский вручил методисту областной станции юных туристов Ольге Евсеевой в ходе торжественной церемонии, состоявшейся в ведомстве в минувшую пятницу, 28 сентября.

Фото: Mkrf.ru

Также в Карелию отправятся члены команды Ивановской области «Экозор», удостоенной второго места.

Первое место и сертификат на поездку в Бурятию на озеро Байкал получила команда Московской области «Дорога в Лавру».

Кроме того, благодарственным письмом за проведение первого конкурса «Зеленый маршрут» было отмечено всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».

Организаторами конкурса «Зеленый маршрут» выступили Минкультуры России, Минпросвещение РФ, Минприроды страны, Росгвардия, Ростуризм, органы исполнительной власти регионов и движение «Волонтеры Победы».

Его основной задачей было привлечение внимания общественности к созданию и развитию экологических троп в субъектах федерации.

Всего в конкурсе приняли участие 1,7 тыс. человек, представляющие 191 команду из 72 регионов. В состав каждой входило до 15 человек, в том числе инструктор, краевед и фотограф. Они прошли по экологическим тропам, привели их в порядок, установили элементы навигации, создали свои турмаршруты и гиды для того, чтобы все желающие могли их самостоятельно использовать.

14 членов команды «ЭкоПенза» преодолели более 40 км по маршруту «Сурский яръ», включающему в себя музей леса, ручей Лямзяй и Золотаревское городище.