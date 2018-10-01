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В Пензе планируется отреставрировать здание музея народного творчества

17:49 | 01.10.2018 | Культура

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Пенза, 1 октября 2018. PenzaNews. Здание пензенского музея народного творчества, которое является региональным памятником деревянного зодчества середины XIX века, планируется отреставрировать. Об этом сообщил директор пензенского государственного краеведческого музея Владимир Зименков.

В Пензе планируется отреставрировать здание музея народного творчества

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он напомнил, что с 1 апреля 2017 года музей народного творчества является отделом краеведческого музея.

«Сейчас выделены деньги на проектно-сметную документацию. Мы объявили конкурс», — пояснил руководитель учреждения культуры журналистам в понедельник, 1 октября.

Владимир Зименков отметил, что с учетом статуса здания к организации, которая будет готовить документацию, предъявляются серьезные требования.

«Здесь уже давно не было даже косметического ремонта, поэтому здание обветшало», — отметил он, уточнив при этом, что объем предстоящих работ, которые предварительно запланированы на 2019 год, будет определен по результатам обследования конструкций — не исключено, что придется заменить отдельные бревна, однако в целом внешний вид не изменится.

«Тут и крышу нужно перекрыть. И балясины некоторые уже сгнили, выпали. И резьба по дереву тоже в таком состоянии непрезентабельном», — сказал он.

Владимир Зименков напомнил, что когда-то на этом месте располагалась усадьба пензенского лесопромышленника Степана Тюрина, в годы Великой Отечественной войны работал военный госпиталь, а после — жили семьи военнослужащих.

В понедельник, 1 октября, музей посетил губернатор Иван Белозерцев, который поручил принять все необходимые меры для того, чтобы экспонаты музея во время реставрации не были утрачены.

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