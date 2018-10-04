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Творческие вечера пензенских писателей сопроводят выставками книг

09:47 | 04.10.2018 | Культура

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Пенза, 4 октября 2018. PenzaNews. Цикл творческих вечеров пензенских авторов будет сопровождаться выставками книг в рамках проекта «Кабинет читателя».

Творческие вечера пензенских писателей сопроводят выставками книг. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его презентация состоится в центре культуры и досуга в предстоящую субботу, 6 октября, в 17.00.

В экспозиции, в частности, будут представлены книги пензенских поэтов и писателей Бориса Шигина, Николая Куленко, Геннадия Горланова, Лидии Терехиной и Нины Шеменковой.

Отдельное внимание будет уделено творчеству молодых авторов и пензенцев, пишущих для детей.

В этот день будет презентован диск «Поэтическая губерния» с произведениями пензенских сочинителей в исполнении артистов театра «Голос поэта», сообщается на портале централизованной библиотечной системы Пензы.

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