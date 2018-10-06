Три детские библиотеки в Пензе преобразили с помощью настенной росписи Культура

Пенза, 6 октября 2018. PenzaNews. Интерьеры пензенских детских библиотек №1, №5 и №9 обновлены с помощью художественной настенной росписи с книжной тематикой.

Фото: Penzacitylib.ru

«Внесение ярких штрихов в пространство детских библиотек особенно важно — здесь происходит общение ребенка с книгой, погружение в мир литературных героев, поэтому есть искреннее желание работать над тем, чтобы библиотека была для ребят местом, куда им обязательно захочется вернуться», — отметила директор централизованной библиотечной системы Пензы Галина Асеева.

Она выразила надежду, что старания работников культуры не останутся незамеченными.

«В современных библиотеках должно быть много света, воздуха, свободного пространства, эргономичных интерьерных решений, в которых пользователю будет удобно работать с книгой», — уточнила Галина Асеева.

Фото: Penzacitylib.ru

Как сообщается на портале централизованной библиотечной системы города, все работы производятся на внебюджетные средства учреждений от приносящей доход деятельности.

Сотрудники самостоятельно работают над эскизами будущих интерьерных решений и их претворением в жизнь.

В ближайшее время планируется таким же образом преобразить детскую библиотеку №2 на улице Глазунова и читальный зал для юных посетителей в городской библиотеке №1.