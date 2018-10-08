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В школах Пензенской области пройдут киноуроки

16:00 | 08.10.2018 | Культура

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Пенза, 8 октября 2018. PenzaNews. Пензенская область присоединится к проекту «Киноуроки в школах России». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

В школах Пензенской области пройдут киноуроки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Школьникам будет предложено ознакомиться с кинолентами из списка 100 фильмов, рекомендованных министерством культуры РФ для просмотра и обсуждения на факультативных занятиях в общеобразовательных организациях.

Все они размещены в свободном доступе на портале «Культурное наследие России».

Кроме того, федеральный перечень был дополнен тремя документальными фильмами о регионе из цикла «Добро пожаловать в Пензенскую область», которые также доступны всем желающим.

Планируется, что просмотр будет проходить в рамках урочной и внеурочной работы, на факультативах и классных собраниях в стенах школ, а также на базе районных домов культуры и библиотечно-досуговых центров.

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