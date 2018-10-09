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В Пензе представят новую экспозицию в рамках проекта «Картина в библиотеке»

12:52 | 09.10.2018 | Культура

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Пенза, 9 октября 2018. PenzaNews. Экспозиция под названием «Мой север», подготовленная в рамках проекта «Картина в библиотеке», будет представлена в Пензе на следующей неделе.

В Пензе представят новую экспозицию в рамках проекта «Картина в библиотеке». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Точная дата, когда состоится ее открытие в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова, пока не называется.

Посетители учреждения смогут увидеть работы заслуженного художника РФ Владимира Пентюха.

Данная экспозиция станет девятой по счету и последней в этом году.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проект «Картина в библиотеке» стартовал в Пензе в октябре 2015 года. Он призван познакомить жителей города с творчеством земляков и помочь больше узнать о родном крае.

Первым экспонатом выставки стала картина Дениса Санталова «Храм стоится».

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