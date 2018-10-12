В Пензе будут организованы бесплатные курсы японского языка Культура

Пенза, 12 октября 2018. PenzaNews. Бесплатные курсы японского языка будут организованы на базе лингвистической студии «Японика», которая начнет свою работу в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в начале ноября.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» библиотекарь отдела литературы на языках народов мира Анастасия Немоляева, курсы по новой методике будут организованы совместно со студией японского языка «Ниппония».

«Вести занятия будет преподаватель с большим педагогическим опытом Дарья Егорова. В прошлом году в нашей библиотеке состоялся мастер-класс по японскому языку, и достаточно много людей пришло. Преподаватель посетила курсы повышения квалификации, где познакомилась с новой методикой, и теперь она хочет представить ее всем желающим», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что во время обучения акцент будет сделан именно на разговорном японском языке.

Анастасия Немоляева уточнила, что в настоящее время для занятий формируется группа из 20 человек в возрасте от 18 лет и старше.