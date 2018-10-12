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В Пензе будут организованы бесплатные курсы японского языка

18:01 | 12.10.2018 | Культура

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Пенза, 12 октября 2018. PenzaNews. Бесплатные курсы японского языка будут организованы на базе лингвистической студии «Японика», которая начнет свою работу в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в начале ноября.

В Пензе будут организованы бесплатные курсы японского языка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» библиотекарь отдела литературы на языках народов мира Анастасия Немоляева, курсы по новой методике будут организованы совместно со студией японского языка «Ниппония».

«Вести занятия будет преподаватель с большим педагогическим опытом Дарья Егорова. В прошлом году в нашей библиотеке состоялся мастер-класс по японскому языку, и достаточно много людей пришло. Преподаватель посетила курсы повышения квалификации, где познакомилась с новой методикой, и теперь она хочет представить ее всем желающим», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что во время обучения акцент будет сделан именно на разговорном японском языке.

Анастасия Немоляева уточнила, что в настоящее время для занятий формируется группа из 20 человек в возрасте от 18 лет и старше.

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