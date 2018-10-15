В пензенской библиотеке оформлена выставка для незрячих и слабовидящих Культура

Пенза, 15 октября 2018. PenzaNews. Книжная выставка для незрячих и слабовидящих «Мир в рельефе» оформлена в специализированном отделе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в рамках проведения месячника белой трости в период с 15 октября по 13 ноября.

Фото: Liblermont.ru

Как сообщается на сайте учреждения, в экспозиции представлены издания, адаптированные для чтения инвалидами по зрению — книги рельефно-точечного шрифта и рельефно-графические пособия.

В рамках выставки читатели смогут познакомиться с коллекцией книг, изданных ассоциацией «Интеграция» из Новосибирска, которые адаптированы для работы с детьми и взрослыми, имеющими глубокие нарушения зрения. Это методическое пособие, которое состоит из трех частей — «Птицы и животные», «Времена года. Овощи и фрукты» и «Транспорт».

Особое место на выставке занимают пособия по ориентированию в пространстве. В пособии «Реки Российской Федерации» приводятся примеры и способы работы с рельефными географическими картами.

Возможность изучить изображение и написание букв русского алфавита дает «Азбука в картинках» в двух альбомах, а периодическое издание «Наша жизнь», напечатанное шрифтом Брайля, содержит вставки рельефно-графических изображений.