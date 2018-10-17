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В Пензе пройдет областной семинар по работе с молодежью

13:27 | 17.10.2018 | Культура

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Пенза, 17 октября 2018. PenzaNews. Семинар на тему «Технология развлекательных молодежных программ» будет организован в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 24 октября.

В Пензе пройдет областной семинар по работе с молодежью

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Предполагается, что его участниками станут художественные руководители и методисты культурно-досуговых учреждений региона.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области, руководитель центра реализации молодежных инициатив многофункционального молодежного центра Татьяна Филиппова остановится на таких темах, как волонтерское движение и получение грантов.

В свою очередь методист межпоселенческого центрального районного дома культуры Мокшанского района Вероника Сидорова представит доклад на тему «Технология организации и проведения тематических дискотек».

Кроме того, заведующая отделом по организации и проведению культурно-массовых мероприятий молодежно-досугового центра «Ровесник» Ева Оруджева продемонстрирует интерактивные методы, используемые в профилактической работе.

В завершение художественный руководитель молодежно-досугового центра «Ровесник» Надежда Павлова расскажет об организации досуга молодежи в условиях современной городской среды.

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