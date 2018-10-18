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В библиотеке имени Лермонтова открыта выставка картин Владимира Пентюха

16:18 | 18.10.2018 | Культура

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Пенза, 18 октября 2018. PenzaNews. Персональная выставка картин пензенского живописца, заслуженного художника России Владимира Пентюха открыта в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в четверг, 18 октября.

В библиотеке имени Лермонтова открыта выставка картин Владимира Пентюха

Фото: Liblermont.ru

Она стала девятой в рамках совместного проекта учреждения культуры с пензенской галереей имени К.А. Савицкого «Картина в библиотеке».

Директор галереи Кирилл Застрожный обратил внимание собравшихся на открытии выставки на силу художественного мастерства Владимира Пентюха и эмоциональную составляющую его творчества.

«Вы присутствуете на одном из важнейших событий в вашей жизни. Этот день вам запомнится, потому что вы созерцаете настоящее искусство, которое останется в веках», — сказал он.

О творчестве Владимира Пентюха также лестно отозвались преподаватель художественного училища имени К.А. Савицкого, его наставник Борис Борисов и пензенский искусствовед и коллекционер Алексей Сычев.

Затем экскурсию по экспозиции «Мой север» для первых зрителей провел сам автор. Он рассказал им подробности написания картин и раскрыл свои мотивы и творческие замыслы.

Как сообщается на сайте пензенской библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, Владимир Пентюх работает в традициях русского реалистического пейзажа. Ему близки такие мастера как Алексей Саврасов, Исаак Левитан и Валентин Серов.

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