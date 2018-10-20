В парке «Комсомольский» в Пензе предложено собрать советские арт-объекты Культура

Пенза, 20 октября 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил собрать арт-объекты советской эпохи на территории парка «Комсомольский» в Пензе.

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«Сегодня сотрудники облправительства благоустраивали «Комсомольский» парк. У меня возникла идея собрать на его территории в год 100-летия комсомола арт-объекты советской эпохи. Их много, но они в забвении, в не самом хорошем состоянии», — написал глава региона в своем «Твиттере».

Сегодня сотрудники облправительства благоустраивали Комсомольский парк. У меня возникла идея собрать на его территории в год 100-летия комсомола арт-объекты советской эпохи.Их много,но они в забвении,в не самом хорошем состоянии.Привести их в порядок,выставить в парке. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) October 20, 2018

Он уточнил, что скульптуры можно было бы привести в порядок и разместить в парке.

«Это наша история и ностальгия для тысяч пензенцев. Думаю, сбор и реставрация могли бы стать региональной акцией. Каждый, кто захочет, поучаствует по мере сил и возможностей. Парк станет интересным и очень необычным местом, «хранителем» в своем роде», — пояснил Иван Белозерцев.