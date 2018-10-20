В Пензе открыта выставка книг Мустая Карима Культура

Пенза, 20 октября 2018. PenzaNews. Выставка книг башкирского писателя Мустая Карима организована в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова к 99-летию со дня его рождения, 20 октября.

Фото: Liblermont.ru

Она размещена в информационном зале на первом этаже библиотеки и доступна всем желающим.

Как сообщается на сайте учреждения культуры, коллекцию произведений Мустая Карима передала в Пензу национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди Башкортостана.

Кроме того, восемь изданий подарила директор благотворительного фонда имени Мустая Карима, его дочь Альфия Каримова. На нескольких из них она оставила подписи, пожелав читателям добра и процветания.

Мустай Карим (Мустафа Каримов) — башкирский поэт, писатель, драматург, публицист, участник Великой Отечественной войны, выдающийся общественный деятель.

Литературную деятельность он начал в 1935 году. В 1938 году вышла в свет первая книга его стихов «Отряд тронулся », а в 1941 году — «Весенние голоса ».

С тех пор опубликовано более 100 поэтических и прозаических книг, свыше десяти драматических произведений, переведенных на разные языки мира.