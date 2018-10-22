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В Пензе вышло в свет издание о лауреатах премии Лермонтова

11:00 | 22.10.2018 | Культура

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Пенза, 22 октября 2018. PenzaNews. Издание, посвященное лауреатам премии имени М.Ю. Лермонтова, выпущено в Пензе.

В Пензе вышло в свет издание о лауреатах премии Лермонтова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На 206 страницах перечислены все деятели, удостоенные награды в период с 2000 по 2018 годы.

Среди более 80 персоналий поэт Андрей Дементьев, певец Иосиф Кобзон, писатель Захар Прилепин, директор лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» Тамара Мельникова.

Также там есть пензенские поэты, в частности, Геннадий Горланов и Лариса Яшина.

Указатель состоит из двух разделов: один посвящен самой премии, второй — ее лауреатам. Внутри последней части материал располагается в хронологическом порядке. Там содержится биографическая информация о каждом лауреате и его фотография.

В издании отмечено, книги каких авторов есть в наличии в городских библиотеках.

Объемный труд разработан главным библиографом центральной городской публичной библиотеки имени В.Г. Белинского Мариной Лазаревой.

Пособие рассчитано на широкий круг читателей, сообщается на сайте централизованной библиотечной системы Пензы.

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