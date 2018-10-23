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В областную библиотеку поступила книга об истории пензенских артучилищ

08:07 | 23.10.2018 | Культура

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Пенза, 23 октября 2018. PenzaNews. Книга «Пензенские артиллерийские училища (1937–1946) и их «Бессмертный полк» поступила в фонд областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.

В областную библиотеку поступила книга об истории пензенских артучилищ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ее автором является кандидат технических наук, участник Великой Отечественной войны Александр Балакшин.

В данном издании он изложил историю формирования и работы пензенских артиллерийских училищ по подготовке командиров-артиллеристов для Красной армии в предвоенный период и с 1941 по 1945 годы.

За этот промежуток времени из стен училищ ушли на фронт 20 тыс. лейтенантов-командиров дивизионной противотанковой артиллерии, минометных подразделений. 31 выпускник был удостоен звания Героя Советского Союза.

В книге приведены краткие сведения об артиллерийском и минометном вооружении, которое изучали курсанты и с которым воевали в годы войны. В разделе «Бессмертный полк» помещены фотографии, сведения о боевых делах и биографии ряда командиров и выпускников училищ.

Издание предназначено курсантам, молодежи и широкому кругу читателей, а также всем, кого интересует история, сообщается на сайте учреждения культуры.

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