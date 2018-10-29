«Дни австрийской музыки в Пензе» пройдут с 7 по 10 ноября Культура

Пенза, 29 октября 2018. PenzaNews. Международный фестиваль «Дни австрийской музыки в Пензе» пройдет с 7 по 10 ноября.

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Как сообщает пресс-служба областного правительства, мероприятие организовано в рамках перекрестного Года музыки «Австрия — Россия».

Фестиваль начнется в кузнецком музыкальном колледже в среду, 7 ноября, в 14.00. Зрителям будет представлен концерт «Вечная классика» с участием пианистов из Москвы и Пензы — Ильи Кузнецова и Александра Губарькова.

В 18.00 состоится торжественное открытие в органном зале пензенской областной филармонии. На него приглашены представители посольства Австрии. Любителей музыки ждет концерт с участием камерного оркестра пензенского колледжа искусств и ведущих местных исполнителей.

8 ноября в 17.00 в зеленом зале картинной галереи имени К.А. Савицкого будет организован вечер «Музыкальный мост: Австрия — Россия», во время которого слушатели познакомятся с сочинениями современных композиторов.

9 ноября на базе детской музыкальной школы №1 города Пензы состоится открытый детский исполнительский конкурс-фестиваль «Страна музыки».

В 18.30 в органном зале филармонии в исполнении пензенских пианистов Сергея и Анастасии Судневых, Антона Микицкого, Ольги Тразановой, Александра Губарькова и их московских коллег Ильи Кузнецова и Дениса Щевелева прозвучат сочинения всемирно известных композиторов.

Закрытие фестиваля состоится 10 ноября в 17.00 в большом зале филармонии. В гала-концерте примут участие коллективы колледжа искусств, а также лауреаты конкурса «Страна музыки».